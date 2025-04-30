https://1prime.ru/20250430/siluanov-857196061.html

Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин

Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин - 30.04.2025, ПРАЙМ

Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин

Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:53+0300

2025-04-30T21:53+0300

2025-04-30T21:53+0300

экономика

россия

антон силуанов

минфин

бюджет

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве. "Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.

https://1prime.ru/20250430/minfin-857195498.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, минфин, бюджет