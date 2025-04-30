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Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/siluanov-857196061.html
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин - 30.04.2025, ПРАЙМ
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин
Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:53+0300
2025-04-30T21:53+0300
экономика
россия
антон силуанов
минфин
бюджет
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве. "Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
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россия, антон силуанов, минфин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, бюджет
21:53 30.04.2025
 
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин

Силуанов: все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве.
"Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Дефицит бюджета России в 2025 году вырастет до 1,7% ВВП, сообщил Минфин
21:43
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон СилуановМинфинбюджет
 
 
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