https://1prime.ru/20250430/siluanov-857196061.html
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин - 30.04.2025, ПРАЙМ
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин
Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:53+0300
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экономика
россия
антон силуанов
минфин
бюджет
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве. "Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
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россия, антон силуанов, минфин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, бюджет
Все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются, заявил Минфин
Силуанов: все приоритеты бюджета России на 2025 год сохраняются
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве.
"Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
Дефицит бюджета России в 2025 году вырастет до 1,7% ВВП, сообщил Минфин