Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250430/slovakiya-857196222.html
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России
Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:56+0300
2025-04-30T21:56+0300
энергетика
словакия
газ
россия
ес
украина
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Мы... попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта", - рассказал Гашпар агентству. Как отметил парламентарий, ряд стран, включая не только Словакию, но и саму Украину, получал прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС в миллиарды евро. "Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро – ред.). Хочу верить, что транзит возобновится, и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне", - подчеркнул он. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли,
https://1prime.ru/20250430/slovakiya-857193206.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, газ, россия, ес, украина, газпром
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Газ, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, Газпром
21:56 30.04.2025
 
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России

Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа из России

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© flickr.com / quinet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Мы... попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта", - рассказал Гашпар агентству.
Как отметил парламентарий, ряд стран, включая не только Словакию, но и саму Украину, получал прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС в миллиарды евро.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России
20:47
"Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро – ред.). Хочу верить, что транзит возобновится, и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне", - подчеркнул он.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли,
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯГазРОССИЯЕСУКРАИНАГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала