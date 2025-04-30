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Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России
Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:56+0300
2025-04-30T21:56+0300
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Мы... попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта", - рассказал Гашпар агентству. Как отметил парламентарий, ряд стран, включая не только Словакию, но и саму Украину, получал прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС в миллиарды евро. "Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро – ред.). Хочу верить, что транзит возобновится, и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне", - подчеркнул он. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли,
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Энергетика, СЛОВАКИЯ, Газ, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, Газпром
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа из России
Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа из России
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа в Европу через Украину, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Мы... попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта", - рассказал Гашпар агентству.
Как отметил парламентарий, ряд стран, включая не только Словакию, но и саму Украину, получал прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС в миллиарды евро.
Словакия заинтересована в дальнейших закупках нефти и газа из России
"Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро – ред.). Хочу верить, что транзит возобновится, и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне", - подчеркнул он.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли,