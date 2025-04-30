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WP: почтовую службу США подключили к кампании массовой депортации мигрантов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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WP: почтовую службу США подключили к кампании массовой депортации мигрантов
WP: почтовую службу США подключили к кампании массовой депортации мигрантов - 30.04.2025, ПРАЙМ
WP: почтовую службу США подключили к кампании массовой депортации мигрантов
Силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) подключилось к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, что стало новым шагом администрации... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:23+0300
2025-04-30T13:24+0300
сша
дональд трамп
washington post
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) подключилось к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, что стало новым шагом администрации президента США Дональда Трампа в рамках масштабной кампании по депортации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники и внутренние документы. "Правоохранительное подразделение Почтовой службы США втихую начало сотрудничество с федеральными иммиграционными службами для поиска людей, предположительно, находящихся в стране нелегально", - приводит издание слова осведомленных источников. Согласно данным газеты, Почтовая инспекционная служба (Postal Inspection Service), ранее отвечавшая в основном за защиту почтовой инфраструктуры, присоединилась к специальной межведомственной группе при министерстве внутренней безопасности, задачей которой является поиск и депортация нелегалов. Иммиграционные службы получили доступ к программам отслеживания корреспонденции, а также к личным данным пользователей, включая IP-адреса, платежную информацию и историю пересылок. Как отмечает газета, участие почтовых инспекторов в этой кампании стало "значительной эскалацией" усилий по иммиграционному контролю. Если ранее федеральные власти сотрудничали с налоговыми и жилищными органами, то теперь в дело впервые вовлечена структура, которая традиционно отвечала за безопасность почтовых отправлений и борьбу с мошенничеством и контрабандой. По данным Washington Post, почтовая служба уже приняла участие в совместном рейде в Колорадо-Спрингс, в ходе которого было задержано более 100 мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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сша, дональд трамп, washington post
США, Дональд Трамп, Washington Post
13:23 30.04.2025 (обновлено: 13:24 30.04.2025)
 
WP: почтовую службу США подключили к кампании массовой депортации мигрантов

WP: USPS подключилась к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) подключилось к работе по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, что стало новым шагом администрации президента США Дональда Трампа в рамках масштабной кампании по депортации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники и внутренние документы.
"Правоохранительное подразделение Почтовой службы США втихую начало сотрудничество с федеральными иммиграционными службами для поиска людей, предположительно, находящихся в стране нелегально", - приводит издание слова осведомленных источников.
Согласно данным газеты, Почтовая инспекционная служба (Postal Inspection Service), ранее отвечавшая в основном за защиту почтовой инфраструктуры, присоединилась к специальной межведомственной группе при министерстве внутренней безопасности, задачей которой является поиск и депортация нелегалов.
Иммиграционные службы получили доступ к программам отслеживания корреспонденции, а также к личным данным пользователей, включая IP-адреса, платежную информацию и историю пересылок.
Как отмечает газета, участие почтовых инспекторов в этой кампании стало "значительной эскалацией" усилий по иммиграционному контролю. Если ранее федеральные власти сотрудничали с налоговыми и жилищными органами, то теперь в дело впервые вовлечена структура, которая традиционно отвечала за безопасность почтовых отправлений и борьбу с мошенничеством и контрабандой.
По данным Washington Post, почтовая служба уже приняла участие в совместном рейде в Колорадо-Спрингс, в ходе которого было задержано более 100 мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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СШАДональд ТрампWashington Post
 
 
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