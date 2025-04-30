https://1prime.ru/20250430/smi-857175363.html

Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ

Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ

На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:39+0300

2025-04-30T14:39+0300

2025-04-30T14:39+0300

политика

крым

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

нато

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854922502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_45544ab43abcdb646277241f56d911e4.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания Крыма частью России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о предложенном спецпосланником США Стивом Уиткоффом мирном плане, который предполагает, среди прочего, постоянное прекращение огня, начало переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре российским и территорий четырёх новых регионов России де-факто. План также включает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Это предложение было представлено Европе и Украине 17 апреля в Париже."Зеленский в ходе этой встречи повторил, что не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что он его об этом не просит. План (США - ред.) предполагает признание (Крыма российским - ред.) Штатами, а не Украиной", - сказано в сообщении портала. Согласно информации Axios, Зеленский заявил Трампу о готовности к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул необходимость в "достаточно сильных" гарантий безопасности для Киева.

https://1prime.ru/20250430/axios-857174315.html

крым

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, оон