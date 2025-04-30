https://1prime.ru/20250430/smi-857175363.html
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ
На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:39+0300
2025-04-30T14:39+0300
2025-04-30T14:39+0300
политика
крым
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854922502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_45544ab43abcdb646277241f56d911e4.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания Крыма частью России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о предложенном спецпосланником США Стивом Уиткоффом мирном плане, который предполагает, среди прочего, постоянное прекращение огня, начало переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре российским и территорий четырёх новых регионов России де-факто. План также включает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Это предложение было представлено Европе и Украине 17 апреля в Париже."Зеленский в ходе этой встречи повторил, что не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что он его об этом не просит. План (США - ред.) предполагает признание (Крыма российским - ред.) Штатами, а не Украиной", - сказано в сообщении портала. Согласно информации Axios, Зеленский заявил Трампу о готовности к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул необходимость в "достаточно сильных" гарантий безопасности для Киева.
https://1prime.ru/20250430/axios-857174315.html
крым
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854922502_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0664bf2b534361fa18725630d9b29ab1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, оон
Политика, КРЫМ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, НАТО, ООН
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ
Axios: Трамп в Ватикане сказал Зеленскому, что не просит его признавать Крым российским
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания Крыма частью России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о предложенном спецпосланником США Стивом Уиткоффом мирном плане, который предполагает, среди прочего, постоянное прекращение огня, начало переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре российским и территорий четырёх новых регионов России де-факто. План также включает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Это предложение было представлено Европе и Украине 17 апреля в Париже.
"Зеленский в ходе этой встречи повторил, что не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что он его об этом не просит. План (США - ред.) предполагает признание (Крыма российским - ред.) Штатами, а не Украиной", - сказано в сообщении портала.
Согласно информации Axios, Зеленский заявил Трампу о готовности к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул необходимость в "достаточно сильных" гарантий безопасности для Киева.
СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане