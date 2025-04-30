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Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ
На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:39+0300
2025-04-30T14:39+0300
политика
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сша
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дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания Крыма частью России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о предложенном спецпосланником США Стивом Уиткоффом мирном плане, который предполагает, среди прочего, постоянное прекращение огня, начало переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре российским и территорий четырёх новых регионов России де-факто. План также включает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Это предложение было представлено Европе и Украине 17 апреля в Париже."Зеленский в ходе этой встречи повторил, что не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что он его об этом не просит. План (США - ред.) предполагает признание (Крыма российским - ред.) Штатами, а не Украиной", - сказано в сообщении портала. Согласно информации Axios, Зеленский заявил Трампу о готовности к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул необходимость в "достаточно сильных" гарантий безопасности для Киева.
https://1prime.ru/20250430/axios-857174315.html
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крым, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, оон
Политика, КРЫМ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, НАТО, ООН
14:39 30.04.2025
 
Трамп не просит Зеленского признавать Крым российским, пишут СМИ

Axios: Трамп в Ватикане сказал Зеленскому, что не просит его признавать Крым российским

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На встрече в Ватикане перед похоронами папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не требует от Украины признания Крыма частью России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о предложенном спецпосланником США Стивом Уиткоффом мирном плане, который предполагает, среди прочего, постоянное прекращение огня, начало переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре российским и территорий четырёх новых регионов России де-факто. План также включает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Это предложение было представлено Европе и Украине 17 апреля в Париже.
"Зеленский в ходе этой встречи повторил, что не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что он его об этом не просит. План (США - ред.) предполагает признание (Крыма российским - ред.) Штатами, а не Украиной", - сказано в сообщении портала.
Согласно информации Axios, Зеленский заявил Трампу о готовности к компромиссам для урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул необходимость в "достаточно сильных" гарантий безопасности для Киева.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане
14:27
 
ПолитикаКРЫМСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффНАТОООН
 
 
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