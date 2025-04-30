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Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:41+0300

2025-04-30T14:41+0300

2025-04-30T14:41+0300

политика

сша

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых. "Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале. Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль