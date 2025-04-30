Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250430/smi-857175529.html
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:41+0300
2025-04-30T14:41+0300
политика
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/11/826751143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7449dc07eb9caa2035b031ebf5d8bc69.jpg
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых. "Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале. Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250429/soglashenie-857137498.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/11/826751143_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a5ba72f9ccadf4e6ac2f4e260ac049c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль
Политика, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
14:41 30.04.2025
 
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в среду 30 апреля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых.
"Украина и США могут сегодня подписать соглашение о недрах. Кабмин сегодня может утвердить текст соглашения об экономическом сотрудничестве с США (соглашение о недрах). Мы готовы уже сегодня подписывать", - приводит слова собеседника агентство в своем Telegram-канале.
Источник также отметил, что Свириденко уже находится в Вашингтоне. "Прямо сейчас согласовываются последние технические детали по документу", - подчеркнул источник.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Вчера, 16:16
 
ПолитикаСШАВАШИНГТОНУКРАИНАВладимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала