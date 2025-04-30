Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250430/smi-857186852.html
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва - 30.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва
Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:44+0300
2025-04-30T17:44+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
москва
скотт бессент
денис шмыгаль
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник."В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - сообщает FT. По данным издания, сделка в последний момент оказалась под угрозой срыва. В ответ на действия украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, команда министра финансов США Скотта Бессента потребовала подписать согласованные договоренности или "возвращаться домой".Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.
https://1prime.ru/20250430/shmygal-857186660.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, москва, скотт бессент, денис шмыгаль, financial times
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Скотт Бессент, Денис Шмыгаль, Financial Times
17:44 30.04.2025
 
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва

FT: Украина пыталась пересмотреть условия ресурсной сделки с США

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
"В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - сообщает FT.
По данным издания, сделка в последний момент оказалась под угрозой срыва. В ответ на действия украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, команда министра финансов США Скотта Бессента потребовала подписать согласованные договоренности или "возвращаться домой".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам
17:38
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАСкотт БессентДенис ШмыгальFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала