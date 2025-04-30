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СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва - 30.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва
Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:44+0300
2025-04-30T17:44+0300
2025-04-30T17:44+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник."В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - сообщает FT. По данным издания, сделка в последний момент оказалась под угрозой срыва. В ответ на действия украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, команда министра финансов США Скотта Бессента потребовала подписать согласованные договоренности или "возвращаться домой".Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.
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мировая экономика, украина, сша, москва, скотт бессент, денис шмыгаль, financial times
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Скотт Бессент, Денис Шмыгаль, Financial Times
СМИ: cделка Украины и США по ресурсам оказалась под угрозой срыва
FT: Украина пыталась пересмотреть условия ресурсной сделки с США
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США еще не завершены, так как Киев пытается пересмотреть условия, согласованные ранее, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
"В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - сообщает FT.
По данным издания, сделка в последний момент оказалась под угрозой срыва. В ответ на действия украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, команда министра финансов США Скотта Бессента потребовала подписать согласованные договоренности или "возвращаться домой".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки.
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам