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Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов

Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:06+0300

2025-04-30T20:06+0300

2025-04-30T20:06+0300

финансы

банки

госдума

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Он обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, также внесенной в Госдуму в среду. Она вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности. Изменения в УПК позволяют следователям и дознавателям в ходе досудебного производства принимать решения о приостановлении на срок не более 10 суток операций с денежными средствами (в том числе электронными) и авансовыми платежами за услуги связи. Но сделать это следователь сможет лишь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. И только при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве. Разработчики обращают внимание, что у органов предварительного расследования на данный момент отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией. Это "значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением", отмечается в пояснительной записке. В первую очередь, это касается денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе различных технических устройств. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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финансы, банки, госдума