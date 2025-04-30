Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250430/spravki-857191702.html
Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов
Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:06+0300
2025-04-30T20:06+0300
финансы
банки
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Он обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, также внесенной в Госдуму в среду. Она вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности. Изменения в УПК позволяют следователям и дознавателям в ходе досудебного производства принимать решения о приостановлении на срок не более 10 суток операций с денежными средствами (в том числе электронными) и авансовыми платежами за услуги связи. Но сделать это следователь сможет лишь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. И только при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве. Разработчики обращают внимание, что у органов предварительного расследования на данный момент отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией. Это "значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением", отмечается в пояснительной записке. В первую очередь, это касается денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе различных технических устройств. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250430/operatsii-857189920.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, госдума
Финансы, Банки, Госдума
20:06 30.04.2025
 
Банки могут обязать предоставлять следствию справки о счетах клиентов

Банки РФ могут обязать предоставлять следователям и дознавателям справки о счетах клиентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Он обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, также внесенной в Госдуму в среду. Она вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Следствию могут дать право блокировать операции на счетах подозреваемых
19:24
Изменения в УПК позволяют следователям и дознавателям в ходе досудебного производства принимать решения о приостановлении на срок не более 10 суток операций с денежными средствами (в том числе электронными) и авансовыми платежами за услуги связи. Но сделать это следователь сможет лишь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. И только при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Разработчики обращают внимание, что у органов предварительного расследования на данный момент отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией. Это "значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением", отмечается в пояснительной записке. В первую очередь, это касается денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе различных технических устройств.
Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
 
ФинансыБанкиГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала