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США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц
США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц - 30.04.2025, ПРАЙМ
США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц
США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов... | 30.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. "США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - отметил Уолтц в интервью газете New York Post. Кроме того, советник президента США указал, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно". Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной. "Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил советник президента США. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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Экономика, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп, Пит Хегсет, New York Post, НАТО
США больше не могут субсидировать безопасность Европы, заявил Уолтц
Уолтц: США со своим госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. США с их госдолгом в 33 триллиона долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц.
"США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - отметил Уолтц в интервью газете New York Post.
Кроме того, советник президента США указал, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно".
Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной.
"Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил советник президента США.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил Уолтц