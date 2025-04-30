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Советник Трампа назвал причину падения ВВП США

Советник Трампа назвал причину падения ВВП США - 30.04.2025, ПРАЙМ

Советник Трампа назвал причину падения ВВП США

Падение американского ВВП обусловлено резким повышением импорта в Соединенные Штаты на фоне введения новых пошлин, но в следующем квартале такой ситуации уже не | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:53+0300

2025-04-30T17:53+0300

2025-04-30T17:53+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Падение американского ВВП обусловлено резким повышением импорта в Соединенные Штаты на фоне введения новых пошлин, но в следующем квартале такой ситуации уже не будет, сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. В январе-марте американская экономика сократилась на 0,3%, это первое снижение ВВП за три года, следует из данных американской статслужбы. "Когда происходит резкое повышение импорта, которое было у нас, чтобы попытаться опередить тарифы, то это снижает рост нашего ВВП примерно на 5%... но в следующем квартале этого не будет", - сказал Наварро в интервью CNBC. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом для Мексики и Канады почти сразу после объявления пошлин они были поставлены на паузу, затем видоизменены. То же случилось и с остальными "взаимными" пошлинами- сейчас они приостановлены для всех стран за исключением Китая, для которого суммарная пошлина составляет 145%.

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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, cnbc