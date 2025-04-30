https://1prime.ru/20250430/stalingrad-857192486.html

Путин высказался по вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград

Путин высказался по вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин высказался по вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград

Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, однако окончательное решение по этому вопросу должно быть принято большинством жителей города, считает... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:36+0300

2025-04-30T20:36+0300

2025-04-30T21:19+0300

волгоград

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, однако окончательное решение по этому вопросу должно быть принято большинством жителей города, считает президент РФ Владимир Путин. Рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.попросила Путина курсант центра "Воин", активист волгоградской областной общественной организации "Дом Дружбы" Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона "Знание. Первые". "Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить", - ответил президент."Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград - ред.), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что подумает над этим вопросом. По словам Путина, несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда, их не переименовывают."Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты, там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы с названием "Сталинград", и площади", - отметил глава государства.Султанова - многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, певица XIX международного фестиваля фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей". Она уделяет большое внимание патриотической тематике в своем творчестве, с песней "Сталинградская мать" вошла в число финалистов проекта "Родники.Дети" Олега Газманова.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее передал президенту просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград". С таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. "Их слово для меня закон, так и сделаем", - заявил на это Путин. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://1prime.ru/20250429/volgograd-857149393.html

волгоград

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волгоград, владимир путин