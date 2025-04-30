https://1prime.ru/20250430/stavka-857174910.html
Ставка RUONIA 29 апреля выросла до 20,72%
Ставка RUONIA 29 апреля выросла до 20,72% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 29 апреля выросла до 20,72%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 29 апреля, выросла на 0,1... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:33+0300
2025-04-30T14:33+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 29 апреля, выросла на 0,1 процентного пункта и составила 20,72%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 353,41 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250429/ruonia--857134404.html
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финансы, банки, москва, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Банк России
Ставка RUONIA 29 апреля выросла до 20,72%
Ставка RUONIA 29 апреля выросла на 0,1 п.п. и составила 20,72%
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 29 апреля, выросла на 0,1 процентного пункта и составила 20,72%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 353,41 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 28 апреля снизилась до 20,62%