https://1prime.ru/20250430/stoun-857192345.html

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:28+0300

2025-04-30T20:28+0300

2025-04-30T20:28+0300

владимир путин

кино

сша

оливер стоун

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. Встреча проходит на полях просветительского марафона "Знание. Первые". Путин и Стоун выступали на этой площадке с лекциями. Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. "Очень рад вас видеть!" - сказал режиссер по-английски и спросил у российского президента, как у него дела. "Все хорошо!" - заверил Путин собеседника, ответив также по-английски. Затем Путин и Стоун продолжили беседу не под камерами Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250430/putin-857189038.html

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владимир путин, кино, сша, оливер стоун