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Суд огласит приговор экс-начальнику ГИБДД Ставрополья - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Суд огласит приговор экс-начальнику ГИБДД Ставрополья
Суд огласит приговор экс-начальнику ГИБДД Ставрополья - 30.04.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор экс-начальнику ГИБДД Ставрополья
Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого судят за более чем 100 эпизодов коррупции, состоится в среду в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:19+0300
2025-04-30T00:19+0300
общество
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – ПРАЙМ. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого судят за более чем 100 эпизодов коррупции, состоится в среду в 16.00 мск в Черкесском городском суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Оглашение приговора по делу назначено на 30 апреля 2025 года в 16.00", – сказал собеседник агентства. Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал. Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
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192
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общество , бизнес, рф, ск рф
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, СК РФ
00:19 30.04.2025
 
Суд огласит приговор экс-начальнику ГИБДД Ставрополья

Оглашение приговора экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Сафонову состоится 30 апреля

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ПЯТИГОРСК, 30 апр – ПРАЙМ. Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого судят за более чем 100 эпизодов коррупции, состоится в среду в 16.00 мск в Черкесском городском суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора по делу назначено на 30 апреля 2025 года в 16.00", – сказал собеседник агентства.
Гособвинение запросило Сафонову 24 года лишения свободы со штрафом в 100 миллионов рублей.
Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. В декабре 2023 года пресс-служба СК РФ сообщила, что экс-начальник ГИБДД Ставрополья вину в получении взяток не признал.
Алексей Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
 
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