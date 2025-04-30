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Суд привлек к ответственности бывших бенефициаров банка "Траст"

Суд привлек к ответственности бывших бенефициаров банка "Траст" - 30.04.2025, ПРАЙМ

Суд привлек к ответственности бывших бенефициаров банка "Траст"

Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам кипрской Retail Chain Properties Ltd, владевшей крупной коммерческой недвижимостью,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T10:28+0300

2025-04-30T10:28+0300

2025-04-30T10:28+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам кипрской Retail Chain Properties Ltd, владевшей крупной коммерческой недвижимостью, бывших бенефициаров банка "Траст" Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Юров, Фетисов и Беляев контролировали "Траст" до его передачи на санацию в декабре 2014 года. Кипрская компания в свою очередь владела 16 объектами крупной торговой недвижимости в Москве. В частности, она сдавала эти помещения в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела сеть "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова. Юров, Фетисов и Беляев были также бенефициарами самой кипрской компании, в отношении имущества которой суд в 2023 году ввел процедуру конкурсного производства. Привлекая их к субсидиарной ответственности, суд пришел к выводу, что "в результате неразумных и недобросовестных действий конечных бенефициаров… кредитные обязательства должника перед банком ("Траст") увеличились с 4,1 миллиарда рублей до 10,5 миллиарда рублей, т.е. в 2,5 раза". Произошло это из-за пролонгации двух кредитных договоров "Траста" с Retail Chain Properties, по которым заемщик изначально должен был вернуть деньги в 2014 году, но потом срок погашения отодвинулся на 12 и 13 лет, что "привело к значительному увеличению долговой нагрузки должника". При этом "объективных предпосылок для реструктуризации долгов не имелось", отметил суд, поскольку задолженность на момент подписания допсоглашений отсутствовала. "Действуя добросовестно и разумно, ответчики имели объективную возможность направлять поступающие платежи от аренды имущества (основной вид деятельности должника) на погашение кредитов, чего ими сделано не было", - указал суд. Кроме того, отмечается в судебном акте, так как "обязательства перед банком обеспечивались залогом 16 коммерческих объектов недвижимости, расположенных в г. Москве, имелась реальная возможность избежать процедуры банкротства". Определение размера субсидиарной ответственности Юрова, Фетисова и Беляева суд приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Кроме требования "Траста" на сумму более 10,5 миллиарда рублей, в реестре требований кредиторов Retail Chain Properties есть требования Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ на сумму около 208 миллионов рублей, департамента городского имущества Москвы на сумму около 96 миллиона рублей и другие.

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бизнес, финансы, банки, москва, рф, "лента", фнс россии