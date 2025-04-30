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Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей

Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:18+0300

2025-04-30T13:18+0300

2025-04-30T13:18+0300

технологии

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viber

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства о защите информации, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.ár.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказали в суде. Данная статья вводит ответственность за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и предусматривает штраф до миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250430/es-857165905.html

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технологии, бизнес, россия, viber