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"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники
"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники
Наибольший спрос на услуги такси ожидается 30 апреля во второй половине дня, когда люди отправятся на такси домой и в магазины за покупками, а в первых числах... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:02+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Наибольший спрос на услуги такси ожидается 30 апреля во второй половине дня, когда люди отправятся на такси домой и в магазины за покупками, а в первых числах мая он начнет снижаться в среднем на 10-15%, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". "В среду, 30 апреля, рабочий день будет короче, многие раньше, чем обычно, отправятся на такси домой, а также в магазины закупать продукты и все необходимое для открытия дачного сезона, поэтому спрос на услуги такси будет выше, чем в праздничные дни. В первых числах мая спрос на поездки начнет снижаться - люди будут в среднем на 10-15% реже заказывать такси, чем в предпраздничные недели", - говорится в сообщении. В "Яндексе" также рассказали, что привычного вечернего часа пик в праздники ожидать не стоит, но с 18 часов до 1-2 часов ночи спрос может вырасти на 10-20%, а средний чек - на 10%. В это время люди отправятся развлекаться, а также будут возвращаться из ресторанов и с прогулок. Также в майские праздники более востребованным становится такси по межгороду. Так, количество предзаказов в сервисе "Межгород" на первое мая выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. "Для долгих поездок - от нескольких часов до нескольких дней - выгодно использовать каршеринг. Аренда в "Яндекс Драйв" на сутки и 200 километров в пути обойдется в 3 959 рублей. Так, жители больших городов уезжают в соседние пригороды на природу или берут каршеринг, чтобы заехать в сразу несколько локаций", - добавили в пресс-службе.
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Бизнес, МОСКВА, Яндекс Go, Яндекс, Яндекс.Драйв
11:02 30.04.2025
 
"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники

"Яндекс Go": в начале мая спрос на такси начнет снижаться в среднем на 10-15%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Автомобиль службы "Яндекс.Такси"
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Наибольший спрос на услуги такси ожидается 30 апреля во второй половине дня, когда люди отправятся на такси домой и в магазины за покупками, а в первых числах мая он начнет снижаться в среднем на 10-15%, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".
"В среду, 30 апреля, рабочий день будет короче, многие раньше, чем обычно, отправятся на такси домой, а также в магазины закупать продукты и все необходимое для открытия дачного сезона, поэтому спрос на услуги такси будет выше, чем в праздничные дни. В первых числах мая спрос на поездки начнет снижаться - люди будут в среднем на 10-15% реже заказывать такси, чем в предпраздничные недели", - говорится в сообщении.
В "Яндексе" также рассказали, что привычного вечернего часа пик в праздники ожидать не стоит, но с 18 часов до 1-2 часов ночи спрос может вырасти на 10-20%, а средний чек - на 10%. В это время люди отправятся развлекаться, а также будут возвращаться из ресторанов и с прогулок.
Также в майские праздники более востребованным становится такси по межгороду. Так, количество предзаказов в сервисе "Межгород" на первое мая выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.
"Для долгих поездок - от нескольких часов до нескольких дней - выгодно использовать каршеринг. Аренда в "Яндекс Драйв" на сутки и 200 километров в пути обойдется в 3 959 рублей. Так, жители больших городов уезжают в соседние пригороды на природу или берут каршеринг, чтобы заехать в сразу несколько локаций", - добавили в пресс-службе.
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси
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