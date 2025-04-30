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"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков
"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков
Соединенные Штаты до сих пор не согласовали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, передает телеканал ABC. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T09:10+0300
2025-04-30T09:10+0300
вооружения
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты до сих пор не согласовали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, передает телеканал ABC.Отмечается, что правительство Австралии намеревалось передать Украине парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams, однако процесс передачи задерживается из-за неопределенности с получением разрешения от США."Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams — его самое слабое место, а это война беспилотников", — сказал один из собеседников телеканала.Австралия также объявила о направлении Украине пакета военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, включая танки и увеличив общий объем помощи до миллиарда долларов.
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украина, всу
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ
09:10 30.04.2025
 
"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков

ABC: США не стали одобрять передачу Украине старых Abrams из Австралии

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты до сих пор не согласовали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, передает телеканал ABC.
Отмечается, что правительство Австралии намеревалось передать Украине парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams, однако процесс передачи задерживается из-за неопределенности с получением разрешения от США.
"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams — его самое слабое место, а это война беспилотников", — сказал один из собеседников телеканала.
Австралия также объявила о направлении Украине пакета военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, включая танки и увеличив общий объем помощи до миллиарда долларов.
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