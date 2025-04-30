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"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков

"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Слабое место". США задумали оставить Украину без танков

Соединенные Штаты до сих пор не согласовали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, передает телеканал ABC. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T09:10+0300

2025-04-30T09:10+0300

2025-04-30T09:10+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты до сих пор не согласовали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, передает телеканал ABC.Отмечается, что правительство Австралии намеревалось передать Украине парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams, однако процесс передачи задерживается из-за неопределенности с получением разрешения от США."Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams — его самое слабое место, а это война беспилотников", — сказал один из собеседников телеканала.Австралия также объявила о направлении Украине пакета военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, включая танки и увеличив общий объем помощи до миллиарда долларов.

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