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Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:46+0300
2025-04-30T16:46+0300
политика
мировая экономика
общество
украина
москва
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, соответствующее требование было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине. "Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", - сообщает газета. Европейский дипломатический источник заявил изданию, что эта уступка будет воспринята с подозрением, поскольку, по его словам, Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров.
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мировая экономика, общество , украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
16:46 30.04.2025
 
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ

Telegraph: Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, соответствующее требование было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине.
"Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", - сообщает газета.
Европейский дипломатический источник заявил изданию, что эта уступка будет воспринята с подозрением, поскольку, по его словам, Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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ПолитикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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