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Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:46+0300
2025-04-30T16:46+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, соответствующее требование было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине. "Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", - сообщает газета. Европейский дипломатический источник заявил изданию, что эта уступка будет воспринята с подозрением, поскольку, по его словам, Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров.
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Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишут СМИ
Telegraph: Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы на Украине
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, соответствующее требование было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине.
"Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", - сообщает газета.
Европейский дипломатический источник заявил изданию, что эта уступка будет воспринята с подозрением, поскольку, по его словам, Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров.
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