https://1prime.ru/20250430/toyota-857152024.html

Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве

Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве - 30.04.2025, ПРАЙМ

Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве

Японский автоконцерт Toyota Motor и разработчик технологий для беспилотных автомобилей Waymo, являющийся дочерней компанией Alphabet, достигли предварительного... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T04:53+0300

2025-04-30T04:53+0300

2025-04-30T04:53+0300

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ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерт Toyota Motor и разработчик технологий для беспилотных автомобилей Waymo, являющийся дочерней компанией Alphabet, достигли предварительного соглашения о стратегическом партнерстве в области разработки и распространения автономного вождения. "Toyota и Waymo намерены объединить свои сильные стороны в рамках сотрудничества по разработке новой платформы для беспилотных транспортных средств. Используя технологии Waymo и опыт Toyota в создании автомобилей, компании будут вместе исследовать пути совершенствования технологий автономного вождения в будущих серийных автомобилях Toyota", - говорится в пресс-релизе японского производителя. Компания Woven by Toyota, занимающаяся разработкой новых технологий в области программного обеспечения и мобильности, также присоединяется к этому сотрудничеству. "Обсуждения деталей и объема сотрудничества будут продолжены в дальнейшем", - подчеркивается в документе. Как заявил вице-президент Toyota Motor Хироки Накадзима, автопроизводитель считает, что сотрудничество с Waymo поможет в продвижении технологий беспилотного вождения по всему миру и приблизит нас к обществу без аварий. "Toyota Motor стремится к достижению общества нулевых ДТП и трансформации в компанию мобильности, предлагающую свободу передвижения для всех. У нас есть общая цель и видение с Waymo, также стремящейся к более безопасному обществу через технологии беспилотного вождения", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, токио, toyota, waymo, alphabet, toyota camry