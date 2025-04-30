https://1prime.ru/20250430/toyota-857152024.html
Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве
Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве - 30.04.2025, ПРАЙМ
Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве
Японский автоконцерт Toyota Motor и разработчик технологий для беспилотных автомобилей Waymo, являющийся дочерней компанией Alphabet, достигли предварительного... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T04:53+0300
2025-04-30T04:53+0300
2025-04-30T04:53+0300
бизнес
технологии
токио
toyota
waymo
alphabet
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857152024.jpg?1745978037
ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерт Toyota Motor и разработчик технологий для беспилотных автомобилей Waymo, являющийся дочерней компанией Alphabet, достигли предварительного соглашения о стратегическом партнерстве в области разработки и распространения автономного вождения.
"Toyota и Waymo намерены объединить свои сильные стороны в рамках сотрудничества по разработке новой платформы для беспилотных транспортных средств. Используя технологии Waymo и опыт Toyota в создании автомобилей, компании будут вместе исследовать пути совершенствования технологий автономного вождения в будущих серийных автомобилях Toyota", - говорится в пресс-релизе японского производителя.
Компания Woven by Toyota, занимающаяся разработкой новых технологий в области программного обеспечения и мобильности, также присоединяется к этому сотрудничеству.
"Обсуждения деталей и объема сотрудничества будут продолжены в дальнейшем", - подчеркивается в документе.
Как заявил вице-президент Toyota Motor Хироки Накадзима, автопроизводитель считает, что сотрудничество с Waymo поможет в продвижении технологий беспилотного вождения по всему миру и приблизит нас к обществу без аварий.
"Toyota Motor стремится к достижению общества нулевых ДТП и трансформации в компанию мобильности, предлагающую свободу передвижения для всех. У нас есть общая цель и видение с Waymo, также стремящейся к более безопасному обществу через технологии беспилотного вождения", - добавил он.
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, токио, toyota, waymo, alphabet, toyota camry
Бизнес, Технологии, Токио, Toyota, Waymo, Alphabet, Toyota Camry
Toyota и Waymo договорились о сотрудничестве
Toyota и разработчик беспилотных автомобилей Waymo договорились о сотрудничестве
ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерт Toyota Motor и разработчик технологий для беспилотных автомобилей Waymo, являющийся дочерней компанией Alphabet, достигли предварительного соглашения о стратегическом партнерстве в области разработки и распространения автономного вождения.
"Toyota и Waymo намерены объединить свои сильные стороны в рамках сотрудничества по разработке новой платформы для беспилотных транспортных средств. Используя технологии Waymo и опыт Toyota в создании автомобилей, компании будут вместе исследовать пути совершенствования технологий автономного вождения в будущих серийных автомобилях Toyota", - говорится в пресс-релизе японского производителя.
Компания Woven by Toyota, занимающаяся разработкой новых технологий в области программного обеспечения и мобильности, также присоединяется к этому сотрудничеству.
"Обсуждения деталей и объема сотрудничества будут продолжены в дальнейшем", - подчеркивается в документе.
Как заявил вице-президент Toyota Motor Хироки Накадзима, автопроизводитель считает, что сотрудничество с Waymo поможет в продвижении технологий беспилотного вождения по всему миру и приблизит нас к обществу без аварий.
"Toyota Motor стремится к достижению общества нулевых ДТП и трансформации в компанию мобильности, предлагающую свободу передвижения для всех. У нас есть общая цель и видение с Waymo, также стремящейся к более безопасному обществу через технологии беспилотного вождения", - добавил он.