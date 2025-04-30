https://1prime.ru/20250430/tramp-857154208.html

Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине

Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T08:16+0300

2025-04-30T08:16+0300

2025-04-30T08:16+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины. "Я бы сказал, что он (Путин - ред.) хотел бы остановить войну", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.Он также выразил мнение, что благодаря тому, что Путин его уважает, Россия не будет "захватывать всю Украину". При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".

https://1prime.ru/20250429/tramp-857148094.html

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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, украина, дональд трамп, владимир путин