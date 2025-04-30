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Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине
Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:16+0300
2025-04-30T08:16+0300
2025-04-30T08:16+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины. "Я бы сказал, что он (Путин - ред.) хотел бы остановить войну", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.Он также выразил мнение, что благодаря тому, что Путин его уважает, Россия не будет "захватывать всю Украину". При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп считает, что Путин хочет урегулировать конфликт на Украине
Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины.
"Я бы сказал, что он (Путин - ред.) хотел бы остановить войну", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.
Он также выразил мнение, что благодаря тому, что Путин его уважает, Россия не будет "захватывать всю Украину". При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским