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Трамп ждет заключения торговой сделки с Китаем

Трамп ждет заключения торговой сделки с Китаем - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трамп ждет заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, а американские пошлины якобы приводят к... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:25+0300

2025-04-30T19:25+0300

2025-04-30T19:25+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, а американские пошлины якобы приводят к закрытию заводов в КНР. "В какой-то момент, я надеюсь, будет сделка, мы ведем переговоры с Китаем", - заявил Трамп на встрече с руководством своей администрации в Белом доме. Президент США заявил, что желает Китаю преуспеть и хорошо относится к лидеру КНР Си Цзиньпину. "Мне нравится председатель Си, я бы не хотел, чтобы с ними такое случалось. Корабли разворачиваются, потому что отказываются от товаров, не хотят покупать из-за пошлин. Закрываются заводы по всему Китаю, потому что нам не нужен их продукт", - добавил Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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дональд трамп, китай, сша, мировая экономика, пошлины