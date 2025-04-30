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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:50+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности. "Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации. Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
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дональд трамп, сша, украина, полезные ископаемые
Экономика, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, полезные ископаемые
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности.
"Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации.
Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
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