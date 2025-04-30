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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам

Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:50+0300

2025-04-30T21:50+0300

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экономика

дональд трамп

сша

украина

полезные ископаемые

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности. "Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации. Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".

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дональд трамп, сша, украина, полезные ископаемые