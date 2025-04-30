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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам
Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:50+0300
2025-04-30T21:50+0300
экономика
дональд трамп
сша
украина
полезные ископаемые
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности. "Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации. Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
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дональд трамп, сша, украина, полезные ископаемые
Экономика, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, полезные ископаемые
21:50 30.04.2025
 
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам

Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности.
"Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации.
Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
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ЭкономикаДональд ТрампСШАУКРАИНАполезные ископаемые
 
 
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