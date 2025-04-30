https://1prime.ru/20250430/trutnev-857152238.html

Трутнев рассказал о создании музея на Курилах

Трутнев рассказал о создании музея на Курилах - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев рассказал о создании музея на Курилах

Создание военно-исторического комплекса на курильском Шумшу потребует в том числе проведения работ по разминированию территории острова, чтобы обеспечить полную | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T05:15+0300

2025-04-30T05:15+0300

2025-04-30T05:15+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Создание военно-исторического комплекса на курильском Шумшу потребует в том числе проведения работ по разминированию территории острова, чтобы обеспечить полную безопасность, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. По информации Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа. "До конца этого года планируется приведение в порядок экспонатов, которые необходимо подготовить к будущим экспозициям. Например, у нас там на территории 12 вражеских танков. Их надо просто привести в порядок, поднять, чтобы они там не погружались постепенно в землю. Надо разминировать территорию, потому что, когда возрастет число посещающих, мы должны быть уверены в том, что все безопасно. Я там был не раз, мин не видел, но, например, боевые патроны – россыпью. Это первое", - сказал Трутнев журналистам. Он уточнил, что архитекторы готовят там комплекс инсталляций. "Мы на днях обсуждали тему, как дальше будем двигаться, и договорились о том, что будем делать расстановку объектов, архитектурных форм, растянутой по острову. Дело в том, что Шумшу далеко. Для того, чтобы человек принял решение найти 2-3 дня отпуска - добраться до этого острова, посмотреть и вернуться обратно, он должен понимать, что он будет занят весь день. Добраться на остров пока не так просто. Поэтому он должен посмотреть весь остров, он должен пройти теми тропами, которыми двигались наши десантники, посмотреть на мемориальные комплексы, которые посвящены их подвигу, например, тем событиям, когда два наших матроса закрыли телами японские доты. Посмотреть, как шла высадка", - пояснил вице-премьер. Он рассказал, что в министерство обороны направлена просьба найти суда того же типа, что применялись при проведении десантной операции 1945 года, чтобы разместить их в акватории острова на тех направлениях, откуда шла высадка десанта. "И второе, также хочу, чтобы все это было активно. Должны быть тропы, которые совпадают с направлениями боевых операций, где надо просто идти, получать информацию, пытаться представить события. Мне кажется, что будет здорово, если будут какие-то другие направления, не связанные собственно с мемориалом, но позволяющие ребятам поучаствовать в каких-то активных действиях - пройти сложную полосу препятствий, например. Дальше, я считаю, совсем неплохо будет создать рядом дайвинг-центр. Океан ведь вокруг. Люди, которые опустятся на дно океана рядом с островом Шумшу, которые, может быть, что-то еще и обнаружат из следов прошедшей операции, они же это не забудут никогда", - поделился планами вице-премьер. Он также рассказал, что предстоит разобраться и с логистикой, поскольку сейчас, чтобы добраться до Шумшу, туристам необходимо добраться самолетом до Южно-Сахалинска, а далее вертолетом, полет на котором стоит дорого, к тому же этот вид транспорта очень сильно зависти от погоды. "Мы разберемся с логистикой, постараемся, чтобы она была, во-первых, надежной, во-вторых, достаточно все-таки экономичной. Потому что если мы предложим путешествие на Шумшу за те деньги, которые никто не поднимет, что мы тогда полезного сделаем?.. На мой взгляд, допустимой логистикой может быть или малая авиация, с посадкой самолета на грунтовую полосу, или порт и морской транспорт", - отметил Трутнев.

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россия, общество , рф, москва, южно-сахалинск, юрий трутнев, владимир путин