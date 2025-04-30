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Трутнев рассказал о проектах по добыче редкоземельных элементов в Арктике - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Трутнев рассказал о проектах по добыче редкоземельных элементов в Арктике
Трутнев рассказал о проектах по добыче редкоземельных элементов в Арктике - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трутнев рассказал о проектах по добыче редкоземельных элементов в Арктике
Проекты по добыче редкоземельных элементов в Арктике "шевелятся с боку-набок", для развития этой отрасли необходимо создание перерабатывающих производств,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T06:15+0300
2025-04-30T06:15+0300
энергетика
экономика
россия
арктика
рф
москва
юрий трутнев
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Проекты по добыче редкоземельных элементов в Арктике "шевелятся с боку-набок", для развития этой отрасли необходимо создание перерабатывающих производств, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит вести масштабную геологоразведку в Арктике, но вместе с тем стоит задача на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах производства с высокой добавленной стоимостью, в том числе в сфере редкоземельных металлов. По информации вице-премьера, на Дальнем Востоке и в Арктике сосредоточено около 90% запасов всех редкоземельных материалов. "Месторождения в Мурманской области, в Республике Саха (Якутия), в Республике Коми, то есть есть достаточно большое количество месторождений, которые могли бы существенно повысить потенциал нашей страны. В основном выданы лицензии, и проекты как-то так сбоку-набок шевелятся. Почему я говорю "сбоку-набок"? Дело в том, что самым главным, что определяет добычу любых материалов… является востребованность… Если нет (перерабатывающих - ред.) предприятий, мы добывать для кого будем?" - сказал Трутнев журналистам. Он уточнил, что если у компании есть лицензия, она проинвестирует деньги в разработку и дальнейшее развитие, если будет сбыт. "Тогда надо это направление промышленности создавать. Вот тогда, когда у нас появится спрос на редкоземы, тогда будет добыча редкоземов. Мы точно сможем это потянуть. Поддержим, поможем - не вопрос. Но в первую очередь промышленность. Первый шаг здесь за промышленностью. По-другому не выйдет", - отметил вице-премьер.
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россия, арктика, рф, москва, юрий трутнев, владимир путин
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, РФ, МОСКВА, Юрий Трутнев, Владимир Путин
06:15 30.04.2025
 
Трутнев рассказал о проектах по добыче редкоземельных элементов в Арктике

Трутнев: проекты по добыче редкоземельных элементов в Арктике шевелятся с боку-набок

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Проекты по добыче редкоземельных элементов в Арктике "шевелятся с боку-набок", для развития этой отрасли необходимо создание перерабатывающих производств, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит вести масштабную геологоразведку в Арктике, но вместе с тем стоит задача на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах производства с высокой добавленной стоимостью, в том числе в сфере редкоземельных металлов.
По информации вице-премьера, на Дальнем Востоке и в Арктике сосредоточено около 90% запасов всех редкоземельных материалов.
"Месторождения в Мурманской области, в Республике Саха (Якутия), в Республике Коми, то есть есть достаточно большое количество месторождений, которые могли бы существенно повысить потенциал нашей страны. В основном выданы лицензии, и проекты как-то так сбоку-набок шевелятся. Почему я говорю "сбоку-набок"? Дело в том, что самым главным, что определяет добычу любых материалов… является востребованность… Если нет (перерабатывающих - ред.) предприятий, мы добывать для кого будем?" - сказал Трутнев журналистам.
Он уточнил, что если у компании есть лицензия, она проинвестирует деньги в разработку и дальнейшее развитие, если будет сбыт.
"Тогда надо это направление промышленности создавать. Вот тогда, когда у нас появится спрос на редкоземы, тогда будет добыча редкоземов. Мы точно сможем это потянуть. Поддержим, поможем - не вопрос. Но в первую очередь промышленность. Первый шаг здесь за промышленностью. По-другому не выйдет", - отметил вице-премьер.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯАРКТИКАРФМОСКВАЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
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