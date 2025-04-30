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ЦБ отметил снижение денежной базы России

ЦБ отметил снижение денежной базы России - 30.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 апреля уменьшилась до 18,042 триллиона рублей с 18,072 триллиона на 18 апреля, сообщил Банк России. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:20+0300

2025-04-30T11:20+0300

2025-04-30T11:20+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 апреля уменьшилась до 18,042 триллиона рублей с 18,072 триллиона на 18 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 30,3 миллиарда рублей, или на 0,17%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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