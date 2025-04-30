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ЦБ упростит взаимодействие со специализированными депозитариями - 30.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250430/tsb-857170724.html
ЦБ упростит взаимодействие со специализированными депозитариями
ЦБ упростит взаимодействие со специализированными депозитариями - 30.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ упростит взаимодействие со специализированными депозитариями
Банк России с 8 мая упростит взаимодействие со специализированными депозитариями за счёт того, что они будут обязаны сообщать только о серьёзных нарушениях в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:10+0300
2025-04-30T13:10+0300
экономика
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Банк России с 8 мая упростит взаимодействие со специализированными депозитариями за счёт того, что они будут обязаны сообщать только о серьёзных нарушениях в деятельности УК и инвестфондов, говорится в сообщении регулятора. "Банк России определил список случаев, не требующих надзорного реагирования", - говорится в заявлении ЦБ РФ. Специализированные депозитарии теперь будут сообщать Банку России только о серьезных нарушениях, которые они выявили в деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов, добавляется в сообщении. Новые правила вступят в силу с 8 мая, уточняется там же. Соответственно, уведомлять регулятора будет не нужно, если нарушения носят временный или технический характер либо если они не создают существенных рисков для доверительного управления активами инвестиционного фонда, поясняет регулятор. "Это снизит операционную и административную нагрузку на участников рынка коллективных инвестиций", - также указывает ЦБ.
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финансы, рф
Экономика, Финансы, РФ
13:10 30.04.2025
 
ЦБ упростит взаимодействие со специализированными депозитариями

Спецдепозитарии смогут сообщать только о серьезных нарушениях у своих клиентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Банк России с 8 мая упростит взаимодействие со специализированными депозитариями за счёт того, что они будут обязаны сообщать только о серьёзных нарушениях в деятельности УК и инвестфондов, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России определил список случаев, не требующих надзорного реагирования", - говорится в заявлении ЦБ РФ.
Специализированные депозитарии теперь будут сообщать Банку России только о серьезных нарушениях, которые они выявили в деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов, добавляется в сообщении. Новые правила вступят в силу с 8 мая, уточняется там же.
Соответственно, уведомлять регулятора будет не нужно, если нарушения носят временный или технический характер либо если они не создают существенных рисков для доверительного управления активами инвестиционного фонда, поясняет регулятор.
"Это снизит операционную и административную нагрузку на участников рынка коллективных инвестиций", - также указывает ЦБ.
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