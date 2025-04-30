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Совокупный объем портфелей НПФ и СФР превысил 8 триллионов рублей

Совокупный объем портфелей НПФ и СФР превысил 8 триллионов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Совокупный объем портфелей НПФ и СФР превысил 8 триллионов рублей

Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в 2024 году вырос на 7,5% и превысил 8 триллионов рублей,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:36+0300

2025-04-30T16:36+0300

2025-04-30T16:36+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в 2024 году вырос на 7,5% и превысил 8 триллионов рублей, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ. "Рост совокупного портфеля пенсионных средств ускорился в 2024 году до 7,5%, и на конец года его объем превысил 8 триллионов рублей. Вместе с тем увеличение совокупного портфеля оказалось ниже роста номинального ВВП, поэтому отношение портфеля к ВВП продолжило снижаться (с 4,3 до 4%)", - говорится в обзоре. Более половины роста портфеля в 2024 году пришлось на четвертый квартал. Почти половина объема прироста совокупного портфеля в этом квартале и по итогам 2024 года в целом была обеспечена увеличением пенсионных резервов – за счет притока средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также за счет положительной доходности от размещения пенсионных резервов. По договорам ПДС в 2024 году было получено 101,6 миллиарда рублей взносов. На основании полученных по итогам 2024 года заявлений о переводе средств пенсионных накоплений в ПДС в качестве единовременных взносов в начале 2025 года в НПФ поступило 103,3 миллиарда рублей, а также планируется поступление 21,4 миллиарда рублей в виде софинансирования от государства. Взносы в программу НПО по итогам 2024 года составили 160,9 миллиарда рублей. В четвертом квартале динамика всех пенсионных портфелей ускорилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом – во многом за счет увеличения доходности от инвестирования средств. По итогам 2024 года пенсионные резервы выросли до 2,1 триллиона рублей, пенсионные накопления НПФ – до 3,5 триллиона рублей, портфели пенсионных накоплений СФР увеличились до 2,5 триллиона рублей.

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