https://1prime.ru/20250430/turizm-857197904.html
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд - 30.04.2025, ПРАЙМ
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд
Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T23:53+0300
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СТАМБУЛ, 30 апр - ПРАЙМ. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. "Мы установили рекорд доходов за первый квартал года по туризму: 9,5 миллиарда долларов. За первые три месяца Турцию посетили 8,9 миллиона гостей", - сообщил министр Мехмет Эрсой на пресс-конференции в среду. По его словам, цель министерства на 2025 год - 65 миллионов туристов. При этом из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за 3 месяца посетили более 8,843 миллиона туристов, из них более 2,1 миллиона - постоянно проживающие за границей турки. "По сравнению с первым кварталом 2024 года Турцию посетили на 2,47% меньше туристов", - сообщило ведомство. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 года. При этом год начался для туриндустрии Турции вполне позитивно с роста на 6% в январе, однако февральские показатели "просели" на более чем 5% по сравнению с предыдущим годом, а мартовские - на 13%: более 2,3 миллиона иностранцев против 2,7 миллиона в 2024 году. С конца марта в Стамбуле и ряде других городов прошли протестные акции после задержания мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Больше всего туристов прибыли в Турцию в первом квартале из Ирана, РФ, ФРГ, Болгарии и Великобритании. Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.
https://1prime.ru/20250317/turizm-855842879.html
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туризм, турция
Экономика, Туризм, ТУРЦИЯ
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд на фоне снижения числа туристов
СТАМБУЛ, 30 апр - ПРАЙМ. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма.
"Мы установили рекорд доходов за первый квартал года по туризму: 9,5 миллиарда долларов. За первые три месяца Турцию посетили 8,9 миллиона гостей", - сообщил министр Мехмет Эрсой на пресс-конференции в среду.
По его словам, цель министерства на 2025 год - 65 миллионов туристов.
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году
При этом из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за 3 месяца посетили более 8,843 миллиона туристов, из них более 2,1 миллиона - постоянно проживающие за границей турки. "По сравнению с первым кварталом 2024 года Турцию посетили на 2,47% меньше туристов", - сообщило ведомство.
Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 года. При этом год начался для туриндустрии Турции вполне позитивно с роста на 6% в январе, однако февральские показатели "просели" на более чем 5% по сравнению с предыдущим годом, а мартовские - на 13%: более 2,3 миллиона иностранцев против 2,7 миллиона в 2024 году. С конца марта в Стамбуле и ряде других городов прошли протестные акции после задержания мэра мегаполиса Экрема Имамоглу.
Больше всего туристов прибыли в Турцию в первом квартале из Ирана, РФ, ФРГ, Болгарии и Великобритании.
Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.