Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/turizm-857197904.html
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд - 30.04.2025, ПРАЙМ
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд
Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T23:53+0300
2025-04-30T23:53+0300
экономика
туризм
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg
СТАМБУЛ, 30 апр - ПРАЙМ. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. "Мы установили рекорд доходов за первый квартал года по туризму: 9,5 миллиарда долларов. За первые три месяца Турцию посетили 8,9 миллиона гостей", - сообщил министр Мехмет Эрсой на пресс-конференции в среду. По его словам, цель министерства на 2025 год - 65 миллионов туристов. При этом из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за 3 месяца посетили более 8,843 миллиона туристов, из них более 2,1 миллиона - постоянно проживающие за границей турки. "По сравнению с первым кварталом 2024 года Турцию посетили на 2,47% меньше туристов", - сообщило ведомство. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 года. При этом год начался для туриндустрии Турции вполне позитивно с роста на 6% в январе, однако февральские показатели "просели" на более чем 5% по сравнению с предыдущим годом, а мартовские - на 13%: более 2,3 миллиона иностранцев против 2,7 миллиона в 2024 году. С конца марта в Стамбуле и ряде других городов прошли протестные акции после задержания мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Больше всего туристов прибыли в Турцию в первом квартале из Ирана, РФ, ФРГ, Болгарии и Великобритании. Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.
https://1prime.ru/20250317/turizm-855842879.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_bb8b232227a78fed8337439ab8709fcc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, турция
Экономика, Туризм, ТУРЦИЯ
23:53 30.04.2025
 
Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд

Доходы Турции от туризма за квартал поставили рекорд на фоне снижения числа туристов

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 30 апр - ПРАЙМ. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма.
"Мы установили рекорд доходов за первый квартал года по туризму: 9,5 миллиарда долларов. За первые три месяца Турцию посетили 8,9 миллиона гостей", - сообщил министр Мехмет Эрсой на пресс-конференции в среду.
По его словам, цель министерства на 2025 год - 65 миллионов туристов.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году
17 марта, 08:34
При этом из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за 3 месяца посетили более 8,843 миллиона туристов, из них более 2,1 миллиона - постоянно проживающие за границей турки. "По сравнению с первым кварталом 2024 года Турцию посетили на 2,47% меньше туристов", - сообщило ведомство.
Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на 5% хуже первого квартала 2024 года. При этом год начался для туриндустрии Турции вполне позитивно с роста на 6% в январе, однако февральские показатели "просели" на более чем 5% по сравнению с предыдущим годом, а мартовские - на 13%: более 2,3 миллиона иностранцев против 2,7 миллиона в 2024 году. С конца марта в Стамбуле и ряде других городов прошли протестные акции после задержания мэра мегаполиса Экрема Имамоглу.
Больше всего туристов прибыли в Турцию в первом квартале из Ирана, РФ, ФРГ, Болгарии и Великобритании.
Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.
 
ЭкономикаТуризмТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала