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В учениях в Эстонии примут участие около 240 финских военнослужащих

В учениях в Эстонии примут участие около 240 финских военнослужащих - 30.04.2025, ПРАЙМ

В учениях в Эстонии примут участие около 240 финских военнослужащих

Около 240 финских военнослужащих примут участие в крупных учениях в Эстонии, которые пройдут в мае, сообщают в среду сухопутные силы Финляндии. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:08+0300

2025-04-30T15:08+0300

2025-04-30T15:08+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Около 240 финских военнослужащих примут участие в крупных учениях в Эстонии, которые пройдут в мае, сообщают в среду сухопутные силы Финляндии. "Формирование бригады Пори примет участие в учениях Siil/Hedgehog 25 в Эстонии с 8 по 18 мая 2025 года. Численность формирования составит около 240 человек", - говорится в сообщении. Как уточняют финские сухопутные силы, Hedgehog 25 - это ежегодные учения сил обороны Эстонии, которые пройдут с 5 по 23 мая. В них примут участие около 15 тысяч военнослужащих, в том числе из США, Дании, Франции Латвии, Великобритании, Швеции и Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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общество , финляндия, европа, нато