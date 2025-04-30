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Объем торгов углем на Петербургской бирже превысил два миллиона тонн

Объем торгов углем на Петербургской бирже превысил два миллиона тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ

Объем торгов углем на Петербургской бирже превысил два миллиона тонн

Общий объем торгов углем на Петербургской бирже с начала торгов, запущенных в 2023 году, сообщает торговая площадка. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:12+0300

2025-04-30T12:12+0300

2025-04-30T12:12+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Общий объем торгов углем на Петербургской бирже с начала торгов, запущенных в 2023 году, сообщает торговая площадка. "Общий объем реализации энергетического угля на бирже с начала торгов составил 2 миллиона тонн", - сказано в сообщении компании. В конце декабря биржа фиксировала этот показатель на уровне 1,55 миллиона тонн угля. А объем торгов углем за прошлый год превысил 1,29 миллиона тонн. В сообщении также добавили, что за прошлый квартал было продано свыше 345 тысяч тонн угля. "Несмотря на то, что совместным приказом ФАС и Минэнерго установлены минимальные объемы биржевых продаж энергетического угля марок Д и ДГ, большая часть продаж приходится на марки, не включенные в совместный приказ, что говорит о востребованности биржевого механизма со стороны участников рынка", - также отмечает биржа. Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. Петербургская биржа (ранее - СПбМТСБ) - крупнейшая товарная биржа России, она также организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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рынки, россия, уголь