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Помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил Уолтц

Помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил Уолтц - 30.04.2025, ПРАЙМ

Помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил Уолтц

США дали понять, что будущая помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T08:40+0300

2025-04-30T08:40+0300

2025-04-30T08:40+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. США дали понять, что будущая помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. "Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы", - отметил он в интервью газете New York Post. Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, new york post, new york times