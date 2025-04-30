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Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по ископаемым
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по ископаемым - 30.04.2025, ПРАЙМ
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по ископаемым
Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщал в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:47+0300
2025-04-30T14:47+0300
2025-04-30T14:47+0300
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщал в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне. "По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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общество , сша, украина, вашингтон
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по ископаемым
Гончаренко*: Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщал в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне.
"По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых 30 апреля