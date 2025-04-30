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На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет
На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет - 30.04.2025, ПРАЙМ
На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет
На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:07+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Как указано на сайте украинского минобороны, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны пригодными к воинской службе. "Внедряем контракты для лиц в возрасте старше 60 лет. Сегодня в Верховной раде Украины зарегистрировали инициированный мной законопроект №13229, который предоставит право гражданам в возрасте старше 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*. По его словам, такое решение - это ответ на запрос общества, так как большое количество граждан Украины старше 60 готовы нести службу в ВСУ, но действующее законодательство ограничивает их в этом. Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, действительно зарегистрирован в Раде, но его текст пока не опубликован. Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, Facebook, Рада
На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет
Депутат Рады Костенко: на Украине хотят разрешить службу в ВСУ для лиц старше 60 лет
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. На Украине хотят разрешить службу в ВСУ по контракту для лиц старше 60 лет, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
Как указано на сайте украинского минобороны, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны пригодными к воинской службе.
"Внедряем контракты для лиц в возрасте старше 60 лет. Сегодня в Верховной раде Украины зарегистрировали инициированный мной законопроект №13229, который предоставит право гражданам в возрасте старше 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Костенко в социальной сети Facebook*.
По его словам, такое решение - это ответ на запрос общества, так как большое количество граждан Украины старше 60 готовы нести службу в ВСУ, но действующее законодательство ограничивает их в этом.
Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, действительно зарегистрирован в Раде, но его текст пока не опубликован.
Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Киеве у здания Рады прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ