https://1prime.ru/20250430/ukraina-857190302.html

США хотят подписать еще два соглашения с Украиной, пишут СМИ

США хотят подписать еще два соглашения с Украиной, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ

США хотят подписать еще два соглашения с Украиной, пишут СМИ

США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:39+0300

2025-04-30T19:39+0300

2025-04-30T19:39+0300

экономика

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

скотт бессент

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. США хотят подписать с Украиной два дополнительных документа вместе с соглашением о минералах, но Киев требует дополнительное время для их изучения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. "Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе со сделкой по полезным ископаемым, в то время как Киев считает, что эти два дополнения нуждаются в дополнительной проработке", - говорится в материале агентства. В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://1prime.ru/20250430/shmygal-857186660.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, сша, мировая экономика