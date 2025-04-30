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В ФРГ прокомментировали смягчение импортных пошлин для автопроизводителей

В ФРГ прокомментировали смягчение импортных пошлин для автопроизводителей - 30.04.2025, ПРАЙМ

В ФРГ прокомментировали смягчение импортных пошлин для автопроизводителей

Смягчая импортные пошлины для автопроизводителей в США, американские власти посылают правильный сигнал, но эти меры недостаточны и нужно искать решение для... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:29+0300

2025-04-30T17:29+0300

2025-04-30T17:29+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Смягчая импортные пошлины для автопроизводителей в США, американские власти посылают правильный сигнал, но эти меры недостаточны и нужно искать решение для полной отмены дополнительных 25% пошлин на импорт автомобилей в США, сообщается в пресс-релизе объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA). Во вторник американский президент Дональд Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности США, говорится в документе на сайте Белого дома. Так, новые меры позволят автопроизводителям возмещать расходы на импорт автозапчастей, который с 3 мая будет облагаться 25% пошлинами. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей, на второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий. "В принципе правительство США посылает правильный сигнал, делая небольшой шаг к облегчению положения в автомобильной промышленности. Однако эти меры явно недостаточны и лишь незначительно снижают введенные пошлины. Кроме того, предложенное послабление в том что касается определенных автозапчастей для производимых в США автомобилей ограничено по срокам двумя годами", - заявила глава VDA Хильдегард Мюллер. Она также положительно оценила исключение двойной оплаты пошлин. "Тем не менее дополнительная нагрузка остается огромной. Таким образом решающее значение по-прежнему имеет поиск политического соглашения, которое позволило бы насовсем отменить дополнительные 25% пошлины на транспортные средства и компоненты", - отметила Мюллер. Она подчеркнула, что и с новыми послаблениями немецкие производители, осуществляющие поставки из Европы в США, по-прежнему должны платить в общей сложности 27,5% пошлин на легковые автомобили. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.

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сша, москва, фрг, дональд трамп