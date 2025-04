Ритейлер "О'Кей" в первом квартале увеличил выручку на 2,6%

https://1prime.ru/20250430/vyruchka-857157825.html

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, в первом квартале 2025 года увеличила чистую розничную выручку на 2,6% в годовом выражении, до 53,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании о ее операционных результатах. "Чистая розничная выручка Группы увеличилась в первом квартале 2025 года на 2,6% (на 3,6% с учетом эффекта високосного года) в годовом выражении, до 53,6 миллиарда рублей, в основном благодаря росту чистой розничной выручки сети дискаунтеров "ДА!", - говорится в сообщении. При этом чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" снизилась на 0,9%, до 35,2 миллиарда рублей. В свою очередь чистая розничная выручка сети дискаунтеров "ДА!" выросла на 10,1%, до 18,5 миллиарда рублей, а их доля в чистой розничной выручке группы выросла на 2,3 процентного пункта и составила 34,3%. Группа "О'Кей" была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец первого квартала 2025 года под управлением группы находились 77 гипермаркетов "О'Кей" и 223 дискаунтера "ДА!". Основные бенефициары ритейлера - Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 49,11% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 34,14% компании через GSU Ltd.

