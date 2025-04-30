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Выручка Fix Price по МСФО за I квартал выросла на 3,9%

Выручка Fix Price по МСФО за I квартал выросла на 3,9% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Выручка Fix Price по МСФО за I квартал выросла на 3,9%

Выручка торговой сети Fix Price по МСФО увеличилась за прошлый квартал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 74,4 миллиарда рублей,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T10:33+0300

2025-04-30T10:33+0300

2025-04-30T10:33+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка торговой сети Fix Price по МСФО увеличилась за прошлый квартал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 74,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Сегодня Fix Price Group публикует операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Выручка группы в отчетный период увеличилась на 3,9% г/г до 74,4 миллиардов рублей. Розничная выручка выросла на 8,4% г/г до 68,7 миллиардов рублей; Оптовая выручка составила 5,8 миллиардов рублей", - сообщается в отчете. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 4,4%, до 3,4 миллиарда рублей. Рентабельность по показателю чистой прибыль составила 4,6%. В свою очередь валовая прибыль выросла на 5,8%, до 24,8 миллиарда рублей, а валовая маржа составила 33,3%. Скорректированная EBITDA составила 10,2 миллиарда рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA была на уровне 13,7%. Тогда как показатель EBITDA дошел до отметки 10 миллиардов рублей, а рентабельность по EBITDA составила 13,5%. Ритейлер увеличила сеть на 117 магазинов (чистые открытия), при этом количество магазинов под управлением компании увеличилось на 118, а количество франчайзинговых магазинов сократилось на один. На 31 марта общее количество магазинов достигло 7 282. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, а также Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

https://1prime.ru/20250124/fiks-prays-854433675.html

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бизнес, технологии, москва, белоруссия, казахстан, fix price