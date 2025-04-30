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Рекордные цены на золото обрушили покупки украшений

Рекордные цены на золото обрушили покупки украшений - 30.04.2025, ПРАЙМ

Рекордные цены на золото обрушили покупки украшений

Глобальные покупки золотых украшений в первом квартале составили минимальные за почти 5 лет 380 тонн - все из-за рекордных цен на этот металл, россияне же... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:37+0300

2025-04-30T11:37+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Глобальные покупки золотых украшений в первом квартале составили минимальные за почти 5 лет 380 тонн - все из-за рекордных цен на этот металл, россияне же снизили покупки до уровней трехлетней давности, следует из данных Всемирного совета по золоту (WCG), которые изучило РИА Новости. Так, в первом квартале спрос на украшения из золота в мире составил 380,3 тонны, что на 21% меньше показателя годом ранее и на треть меньше уровня кварталом ранее. Любители золотых украшений последний раз покупали меньше в третьем квартале 2020 года (333,2 тонны). Аналитики WCG отмечают, что "диктовали мировой спрос на золотые ювелирные изделия в первом квартале рекордные цены на золото". Недавно биржевые цены на драгметалл превысили 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию. На этом фоне стоимость всех приобретенных в мире золотых ювелирных изделий в первом квартале выросла на 9% в годовом исчислении и составила 35 миллиардов долларов. "Рост стоимости наблюдался на всех рынках, кроме Китая, что говорит о том, что потребители готовы расширить свои бюджеты", - пишут эксперты. Снижение покупок в годовом выражении произошло почти на всех крупных рынках. В Китае, крупнейшем рынке золотых украшений, они упали на треть год к году – до 125,3 тонны, в Индии – на четверть, до 71,4 тонны, в США – на 5%, до 23,3 тонны. Помимо вышеназванных стран среди крупных рынков наиболее серьезное падение зафиксировали Шри-Ланка (снижение на 41%), Индонезия (на 25%), Кувейт, Турция, Сингапур и Египет (снижение на 20% у каждой из стран) и ОАЭ (на 18%). В России снижение спроса на золотые украшения в первом квартале составило 10% - их было куплено лишь 7,5 тонны. Столько же покупали россияне во втором квартале 2022 года, а меньше - только во втором квартале 2020 года. При этом были и рынки, где спрос в первом квартале вырос. Так, в Саудовской Аравии он подскочил на 35% - до 11,5 тонны, а Южной Корее – на 16%, до 4,1 тонны, в Бразилии и Испании – на 3%, до 3,1 и 11,9 тонны соответственно. В Иране спрос на золото остался таким же, как и год назад, - 7,2 тонны.

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