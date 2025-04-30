https://1prime.ru/20250430/yuan-857158408.html
Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 30.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:02+0300
2025-04-30T10:02+0300
2025-04-30T10:02+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,21 рубля.
https://1prime.ru/20250429/yuan-857146366.html
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рынки
Юань открыл торги в среду ростом
Курс юаня в начале торгов среды на Московской бирже растет до 11,21 рубля
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,21 рубля.
Курс рубля к юаню символически вырос