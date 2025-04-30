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Курс юаня к рублю перешел к снижению

Курс юаня к рублю перешел к снижению - 30.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю перешел к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы последней торговой сессии месяца перешел к снижению после роста на старте, следует из данных торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:58+0300

2025-04-30T12:58+0300

2025-04-30T12:58+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы последней торговой сессии месяца перешел к снижению после роста на старте, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,16 рубля. На старте торгов он рос на 4 копейки. "То, что рубль не ослабляется, указывает на недостаточный спрос на валюту со стороны импортеров.... Однако из-за короткой недели стоит ожидать некоторого ослабления рубля. Многие инвесторы могут зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле перед длинными выходными", - отметил Владислав Антонов из BitRiver. "В дальнейшем продажи в рубле могут активизироваться. Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому, участники торгов, учитывая длинные выходные, могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. В этом случае китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля", - добавил Богдан Зварич из ПСБ. Не исключено, что сегодня во второй половине торгов спрос на валюту возрастет в рамках хеджирования переноса рублевых позиций через праздники, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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