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Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня к рублю перешел к снижению - 30.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы последней торговой сессии месяца перешел к снижению после роста на старте, следует из данных торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T12:58+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы последней торговой сессии месяца перешел к снижению после роста на старте, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,16 рубля. На старте торгов он рос на 4 копейки. "То, что рубль не ослабляется, указывает на недостаточный спрос на валюту со стороны импортеров.... Однако из-за короткой недели стоит ожидать некоторого ослабления рубля. Многие инвесторы могут зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле перед длинными выходными", - отметил Владислав Антонов из BitRiver. "В дальнейшем продажи в рубле могут активизироваться. Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому, участники торгов, учитывая длинные выходные, могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. В этом случае китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля", - добавил Богдан Зварич из ПСБ. Не исключено, что сегодня во второй половине торгов спрос на валюту возрастет в рамках хеджирования переноса рублевых позиций через праздники, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, москва, владислав антонов, богдан зварич, алексей антонов, bitriver, псб
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, Владислав Антонов, Богдан Зварич, Алексей Антонов, BitRiver, ПСБ
Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению после роста на открытии торгов
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы последней торговой сессии месяца перешел к снижению после роста на старте, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,16 рубля. На старте торгов он рос на 4 копейки.
"То, что рубль не ослабляется, указывает на недостаточный спрос на валюту со стороны импортеров.... Однако из-за короткой недели стоит ожидать некоторого ослабления рубля. Многие инвесторы могут зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле перед длинными выходными", - отметил Владислав Антонов из BitRiver.
"В дальнейшем продажи в рубле могут активизироваться. Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли в коротких позициях в юане. Плюс к этому, участники торгов, учитывая длинные выходные, могут увеличить долю юаня в портфелях для повышения уровня валютной диверсификации. В этом случае китайская валюта может отыграть утренние потери и к закрытию закрепиться в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля", - добавил Богдан Зварич из ПСБ.
Не исключено, что сегодня во второй половине торгов спрос на валюту возрастет в рамках хеджирования переноса рублевых позиций через праздники, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань открыл торги в среду ростом