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Юань завершил апрель снижением до 11,17 рубля
Юань завершил апрель снижением до 11,17 рубля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Юань завершил апрель снижением до 11,17 рубля
Рубль по итогам торгов среды и в целом, апреля, вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:55+0300
2025-04-30T19:55+0300
2025-04-30T19:55+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды и в целом, апреля, вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,17 рубля. За апрель юань упал на 51 копейку. Диапазон колебаний юаня в течение месяца составил 10,96-11,84 рубля.
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юань, мосбиржа, курсы валют
Экономика, юань, Мосбиржа, курсы валют
Юань завершил апрель снижением до 11,17 рубля
Юань на Мосбирже завершил апрель снижением до 11,17 рубля
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды и в целом, апреля, вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,17 рубля.
За апрель юань упал на 51 копейку. Диапазон колебаний юаня в течение месяца составил 10,96-11,84 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 мая