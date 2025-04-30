Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250430/zaes-857191347.html
"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС
"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС
"Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством России, заявила... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:58+0300
2025-04-30T19:58+0300
энергетика
росатом
запорожская аэс
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством России, заявила пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что в ряде СМИ приведена некорректная цитата главы "Росатома" Алексея Лихачева относительно Запорожской АЭС. "Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с Соединенными Штатами по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством страны", - говорится в заявлении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066473.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_48f84bc87850e3adee03c0de02458020.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, запорожская аэс, сша, россия
Энергетика, Росатом, Запорожская АЭС, США, РОССИЯ
19:58 30.04.2025
 
"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС

"Росатом" готов обсуждать форматы контактов с США по ЗАЭС при политическом решении России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством России, заявила пресс-служба госкорпорации.
Отмечается, что в ряде СМИ приведена некорректная цитата главы "Росатома" Алексея Лихачева относительно Запорожской АЭС.
"Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с Соединенными Штатами по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством страны", - говорится в заявлении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о наличии предложения изменить статус ЗАЭС
27 апреля, 18:13
 
ЭнергетикаРосатомЗапорожская АЭССШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала