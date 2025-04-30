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"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС

"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Росатом" высказался по вопросу контактов с США по ЗАЭС

"Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством России, заявила... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:58+0300

2025-04-30T19:58+0300

2025-04-30T19:58+0300

энергетика

росатом

запорожская аэс

сша

россия

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством России, заявила пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что в ряде СМИ приведена некорректная цитата главы "Росатома" Алексея Лихачева относительно Запорожской АЭС. "Росатом" готов обсуждать форматы взаимодействия с Соединенными Штатами по вопросам Запорожской АЭС, но при условии принятия политического решения руководством страны", - говорится в заявлении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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росатом, запорожская аэс, сша, россия