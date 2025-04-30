https://1prime.ru/20250430/zakharova-857154374.html
В МИД отреагировали на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
В МИД отреагировали на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве - 30.04.2025, ПРАЙМ
В МИД отреагировали на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского, заявила, что именно он со своей экстремистской сворой подрывают мирные... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:20+0300
2025-04-30T08:20+0300
2025-04-30T08:20+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского, заявила, что именно он со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. "О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так ещё и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", - написала она в Telegram-канале.
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общество , россия, москва, владимир зеленский, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ
В МИД отреагировали на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
Захарова обвинила Зеленского в подрыве мирных усилий после его заявлений о параде Победы
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского, заявила, что именно он со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия.
Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.
"О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так ещё и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", - написала она в Telegram-канале.
Путин призвал отстаивать правду о Победе и бороться с фальсификациями