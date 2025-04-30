https://1prime.ru/20250430/zakharova-857157575.html

Захарова назвала "путем в бездну" запрет в Германии символики Победы

Захарова назвала "путем в бездну" запрет в Германии символики Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала "путем в бездну" запрет в Германии символики Победы

Запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны, заявила официальный представитель МИД России... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T09:36+0300

2025-04-30T09:36+0300

2025-04-30T09:36+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это дорога в бездну для Германии — запрет символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне, запрет участия тех, кто свято хранит память о Второй мировой, Великой Отечественной, кто хранит память героев — запрет настоящей истории, её переписывания в пользу несуществующей квазиистории — это, конечно, самоуничтожение Германии, безусловно", - сказала она в эфире радио Sputnik. Она добавила, что Германии нужно повторять уроки всех тех войн мировых, которые она развязывала, и делать это каждый день, как рутину, как то, без чего нельзя жить, а затем сдавать по ним экзамены, по ним же учить детей, тестировать детей на те уроки, которые Германия должна была как страна вынести из Второй мировой войны. "Это единственный способ, не волшебные таблетки, не чудеса экономического развития, не благополучие каждой семьи Германии, не вдруг обнаруженный суперредкоземельный металл или другой ресурс, не упавшая с неба манна небесная — ничего из этого не является для Германии настолько важным, как знание собственной истории, ошибок и уроков, которое извлекло предыдущее поколение немцев из двух мировых войн, вот это для них путь", — заключила она. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://1prime.ru/20250430/zakharova-857154374.html

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общество , германия, мария захарова, мид рф