https://1prime.ru/20250430/zakharova-857185018.html
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников - 30.04.2025, ПРАЙМ
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:08+0300
2025-04-30T17:08+0300
2025-04-30T17:08+0300
политика
общество
россия
сербия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/82335/79/823357948_0:290:3609:2320_1920x0_80_0_0_cb9c06508510ca84d0a8a5faceb96425.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз. "В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале. "Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
https://1prime.ru/20250430/zakharova-857157575.html
сербия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82335/79/823357948_65:0:3545:2610_1920x0_80_0_0_afc7f0a23ce769d1a0fbe31f1d0364eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сербия, запад
Политика, Общество , РОССИЯ, СЕРБИЯ, ЗАПАД
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Захарова: ЕК использует методы, которые используют мафия и преступники
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.
"В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале.
"Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Захарова назвала "путем в бездну" запрет в Германии символики Победы