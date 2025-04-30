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Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников - 30.04.2025, ПРАЙМ
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:08+0300
2025-04-30T17:08+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз. "В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале. "Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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общество , россия, сербия, запад
Политика, Общество , РОССИЯ, СЕРБИЯ, ЗАПАД
17:08 30.04.2025
 
Захарова сравнила угрозы ЕК Вучичу с методами мафии и преступников

Захарова: ЕК использует методы, которые используют мафия и преступники

© РИА Новости . Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение Парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.
"В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает - к диктатуре", - написала она в своем Telegram-канале.
"Что это за "чёрные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчиниться воле этих еврохулиганов?" - подчеркнула Захарова.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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