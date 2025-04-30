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Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин

Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин - 30.04.2025, ПРАЙМ

Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин

Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T02:17+0300

2025-04-30T02:17+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры. "Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", - оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз. "На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров - 4-5 месяцев. Это по рынку в целом", - добавил он. Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту. "На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют, и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", - пояснил Иванов. В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) - автомобили китайских брендов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва