Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250430/zapasy-857151162.html
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин - 30.04.2025, ПРАЙМ
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T02:17+0300
2025-04-30T02:17+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857151162.jpg?1745968635
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры. "Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", - оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз. "На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров - 4-5 месяцев. Это по рынку в целом", - добавил он. Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту. "На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют, и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", - пояснил Иванов. В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) - автомобили китайских брендов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
02:17 30.04.2025
 
Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин

Запасы новых автомобилей на российских складах составляют 400 тысяч машин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Запасы новых автомобилей на российских складах составляют порядка 400 тысяч машин, этого хватит как минимум на ближайшие три месяца, сообщили РИА Новости российские автомобильные дилеры.
"Затоваривание отмечаем практически по всем брендам. С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно", - оценили ситуацию в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов дает более пессимистичный прогноз. "На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров - 4-5 месяцев. Это по рынку в целом", - добавил он.
Говоря о "Рольфе" он уточнил, что компания внимательно следит за ситуацией и не допускает затоваривания, при этом сложнее складывается ситуация с машинами, ввезенными по параллельному импорту. "На складах есть машины, которые быстро реализовать не получается, так как изменился курс валют, и другие факторы оказывают негативное влияние на спрос", - пояснил Иванов.
В минувший понедельник директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о том, что складские запасы новых автомобилей у российских дилеров и дистрибьюторов не разгрузились за первый квартал этого года и составляют порядка 500 тысяч машин. По его словам, более половины этого объема (300-350 тысяч машин) - автомобили китайских брендов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала