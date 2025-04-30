https://1prime.ru/20250430/zelenskiy-857156339.html

"Конец близок". В Раде сообщили жуткие новости Зеленскому

"Конец близок". В Раде сообщили жуткие новости Зеленскому - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Конец близок". В Раде сообщили жуткие новости Зеленскому

Подписание американского варианта мирного плана по урегулированию конфликта в Украине Владимиром Зеленским будет означать конец его политической карьеры. Об... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T09:02+0300

2025-04-30T09:02+0300

2025-04-30T09:02+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Подписание американского варианта мирного плана по урегулированию конфликта в Украине Владимиром Зеленским будет означать конец его политической карьеры. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Важно понимать, что подписание американской версии мирного плана – конец Зеленского и его шайки", — заметил нардеп.Дубинский добавил, что глава киевского режима осознает приближение конца, что заставляет его упираться до последнего.Трамп подчеркнул необходимость быстрого урегулирования конфликта в Украине, предупредив, что в противном случае страна может лишиться всех своих территорий. Критикуя Зеленского, он подчеркнул необходимость заключения мира с Россией.

https://1prime.ru/20250430/zakharova-857154374.html

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украина, рада, владимир зеленский