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"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время поездки в Ватикан просил Трампа не выходить из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:16+0300
2025-04-30T10:16+0300
политика
сша
украина
ватикан
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время поездки в Ватикан просил Трампа не выходить из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в материале The Economist."Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.Глава Белого дома в свою очередь ранее отмечал, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу.
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сша, украина, ватикан
Политика, США, УКРАИНА, ВАТИКАН
10:16 30.04.2025
 
"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

Economist: Зеленский в Ватикане просил Трампа не покидать процесс урегулирования

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время поездки в Ватикан просил Трампа не выходить из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в материале The Economist.
"Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.
Глава Белого дома в свою очередь ранее отмечал, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу.
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