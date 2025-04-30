https://1prime.ru/20250430/zelenskiy-857159303.html

"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Передал сообщение". Раскрыто, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время поездки в Ватикан просил Трампа не выходить из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T10:16+0300

2025-04-30T10:16+0300

2025-04-30T10:16+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время поездки в Ватикан просил Трампа не выходить из процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в материале The Economist."Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.Глава Белого дома в свою очередь ранее отмечал, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу.

https://1prime.ru/20250429/tramp-857119791.html

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сша, украина, ватикан