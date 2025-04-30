https://1prime.ru/20250430/zhd-857194560.html

Грузовые ж/д тарифы в 2026 году вырастут на 10,4%, в плацкарте на 11,4%

Грузовые ж/д тарифы в 2026 году вырастут на 10,4%, в плацкарте на 11,4% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Грузовые ж/д тарифы в 2026 году вырастут на 10,4%, в плацкарте на 11,4%

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России с января 2026 года планируется проиндексировать на 10,4%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:28+0300

2025-04-30T21:28+0300

2025-04-30T21:28+0300

экономика

ржд

железная дорога

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России с января 2026 года планируется проиндексировать на 10,4%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, сообщается в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях на 2026-2028 годы, которые были рассмотрены правительством. ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ Отмечается, что с 2025 года осуществлена корректировка принципов долгосрочного тарифного регулирования, заложенных ранее в распоряжении кабмина, в связи с переходом на новую модель индексации грузовых железнодорожных тарифов на основе совокупного композитного индекса, определенного исходя из структуры затрат РЖД. "Параметры индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составят с 1 января 2026 года – 10,4%, с 1 января 2027 года – 8,8%, с 1 января 2028 года – 6,2 %", - говорится в прогнозе. Прежний вариант, представленный в сентябре 2024 года, учитывал индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2026 года – 8,5%, с 1 января 2027 года – 6,1%. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и затем решения закрепляются соответствующим документом ФАС. ПАССАЖИРСКИЕ ТАРИФЫ Отмечается, что в 2026-2028 годах продолжится работа по достижению безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса. Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит с 1 января 2026 года 9,6%, с 1 января 2027 года – 9,1%, с 1 января 2028 года – 9,1%. К 2026 году планируется доведение тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте до их экономически обоснованного уровня с одновременным распространением льготы в виде скидки 50% на проезд всех детей-граждан РФ возрастом от 10 лет до 18 лет. "Таким образом, параметры роста тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны – ред.) составят с 1 января 2026 года 11,4%, с 1 января 2027 года – 5,9%, с 1 января 2028 гола - 5,9%", - указано в материалах. Прежний прогноз предусматривал индексацию тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте с 1 января 2026 года – 11,4%, с 1 января 2027 года – 5,9%. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания.

https://1prime.ru/20241122/indeksatsiya-853032209.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, железная дорога