https://1prime.ru/20250430/zoloto-857154543.html

Золото дешевеет второй день подряд

Золото дешевеет второй день подряд - 30.04.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет второй день подряд

Стоимость золота в среду утром опускается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T08:21+0300

2025-04-30T08:21+0300

2025-04-30T08:21+0300

экономика

рынки

торги

сша

москва

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром опускается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 3 317,47 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 0,63%. Майский фьючерс на серебро на 8.00 мск дешевел на 1,26% - до 32,855 доллара за унцию. В среду мировые рынки будут оценивать данные по ВВП США. Как ожидают аналитики, первая оценка министерства торговли США покажет рост ВВП страны на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения, которые, согласно ожиданиям, в марте увеличились на 0,4% и 0,6% соответственно.

https://1prime.ru/20250429/zoloto-857144681.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша, москва, comex