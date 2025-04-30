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Золото дешевеет второй день подряд
Золото дешевеет второй день подряд - 30.04.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет второй день подряд
Стоимость золота в среду утром опускается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:21+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром опускается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 3 317,47 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 0,63%. Майский фьючерс на серебро на 8.00 мск дешевел на 1,26% - до 32,855 доллара за унцию. В среду мировые рынки будут оценивать данные по ВВП США. Как ожидают аналитики, первая оценка министерства торговли США покажет рост ВВП страны на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения, которые, согласно ожиданиям, в марте увеличились на 0,4% и 0,6% соответственно.
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рынки, торги, сша, москва, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Comex
Золото дешевеет второй день подряд
Золото дешевеет в среду утром
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром опускается второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 3 317,47 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 0,63%. Майский фьючерс на серебро на 8.00 мск дешевел на 1,26% - до 32,855 доллара за унцию.
В среду мировые рынки будут оценивать данные по ВВП США. Как ожидают аналитики, первая оценка министерства торговли США покажет рост ВВП страны на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения, которые, согласно ожиданиям, в марте увеличились на 0,4% и 0,6% соответственно.
Цена на золото замедлила снижение